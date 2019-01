Tähtsa auhinna saanud Tõnu Kaljuste: „Mind üllatas meeldivalt otsustajate poolt lisatud lause, mis põhjendas nende valikut!” 

„Nomineeritud olid minu juhatatud album Wroclawi orkestriga ja John Adamsi juhatatud autoriplaat Berliini Filharmoonikutega. Kui muusikaajakirjanikule panna ette need kaks plaati ning paluda valida parem, siis valib 99% ajakirjanikest esimese ilma, et üldse kuulama hakkaks,” sõnas Kaljuste.

Küsimusele, kui suur tunnustus selline auhind ühe muusiku jaoks üldse, tõdes Kaljuste, et tal on siiralt hea meel selle üle. Kaljuste sõnul langetas otsuse 17 liikmeline žürii, millest 14 oli muusikajakirjade peatoimetajad üle kogu Euroopa, lisaks Venemaalt ja Türgist.

„Nad hindasid plaadistusi eelmisest aastast. Minu juhatatud albumil olid kõik Arvo Pärdi sümfooniad mis on komponeeritud erinevatel loomeperioodidel. Plaadistades vaatlesin kogu materjali kui üht tervikut, mille analoog kirjanduses oleks ehk nn kunstniku elulugu. Kui dirigeeriksin neid sümfooniaid eraldi, siis tõlgendaksin neid teistmoodi. Albumil kuulete 80 minutit muusikat, mis on tempode ja karakteritega mõeldud tervikuks, mida võiks nimetada ka "Arvo Pärdi elusümfooniaks". Mul on siiralt hea meel, et seda märgati, kuulati ja tunnustati,” ei varja oma head meelt.

„Meie elus on küllaltki tavaline, et pärast ühiselt kogetud kontserti või salvestust ei teki mõttevahetust. Niisugune tunnustus on suurepärane tagasiside ja see teeb tänulikuks. Olen õnnelik, et saime tehtud järjekordse Arvo Pärdi CD plaadifirmas ECM ja et olid olemas head poola kolleegid Wroclawis, kes aitasid idee ellu viia.”

„Tuleb suur tähistamine, 10. mail Luzernis, Šveitsis, peale auhinna kätte saamist,” kinnitab dirigent.