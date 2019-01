Elu Naissõdalane Astrid Johanna: võitlussport annab igal juhul enesekindlust, ole sa mees või naine! Anu Saagim , täna, 19:40 Jaga:

Noor amatsoon Astrid Johanna Grents

Tallinnas, Tondiraba jäähallis toimub 16. veebruaril võistlusspordigala The League, korraldajaks tai poksi maailmameister Kevin Renno. Üritusel leiab muude matšide seas aset Eesti esimene kaheksa mehe kikkpoksiturniir peaauhinnaga 10 000 eurot. Üks võitlejaid üritusel on noor amatsoon Astrid Johanna Grents, kelle vastustest on näha, et head poksijad on andekad mitmel alal.