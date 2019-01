Sven Grünberg: "Suurema osa filmimuusikat olen kirjutanud raha pärast." 

„Vastupidi, ma isegi kahetsen, et olen sedavõrd palju filmimuusikat kirjutanud,“ üllatab ta hoopiski. Grünbergi nimi jookseb läbi 130 filmi tiitritest. Aukartustäratav arv, millega ta on selles vallas Eestis kahtlemata esinumber. Filmidele muusikat kirjutades on Sven teinud koostööd jaapanlaste, poolakate, venelaste, soomlaste ja lätlastega kuni Hollywoodini välja. Nädalapäevad tagasi jõudis kinodesse Lotte kolmas täispikk animafilm „Lotte ja kadunud lohed“, kus kõlab Sven Grünbergi muusika nagu eelmisteski „Lotte“ filmides.