SADE 60: kuidas Nigeeria päritolu modellist sai maailma edukamaid lauljaid 

Seoses tütar Mickailia sünniga (kolm aastat tagasi teatas Mickailia, et on transsooline ning palub end kutsuda Izaakiks) aastal 1996 võttis Sade oma edukas karjääris aja maha, kuid ta on pausidega aastakümneid areenil püsinud. 2010. aastal rõõmustas staar fänne albumiga. „Soldier of Love", mullu kirjutas ta laulu „Flower of the Universe“ Disney stuudio filmile „Ajalõhe“ ning ka ühe pala Steve McQueeni filmile „Lesed“.