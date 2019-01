Avariis hukkunud naise kolleeg: tema pisitütar oli hästi emme küljes kinni 

Liia noorim laps käib samas lasteaias. „Nad olid just ema ja logopeediga koos rõõmustanud, et tüdruk hakkas viimaks rääkima ja võõrastamine lõppes. Nüüd me kardamegi, et see kõik pöördub tagasi,“ räägib Koller. „Me ju nägime, et tüdruk oli hästi emme küljes kinni. Nagu väikesed lapsed ikka, aga viimasel ajal kohe eriti. Lasteaias emmet nähes puhkes laps iga kord nutma ja oli väga raske neid kohe lahutada.“