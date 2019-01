Mötle Crüe rokkar (60) saab vaatamata vasektoomiale viienda lapse 

Nikki kinnitas rõõmsat uudist ajakirjale People lausa isiklikult. Tema sõnul teeb nüüdse lapseootuse eriliseks see, et ta ei sõida Courtney raseduse ajal tuurile.

Sixxi (õige nimi Frank Carlton Serafino Feranna juunior) vanemad lapsed on kõik juba täisealised. Viimatisest abielust endise Playboy modelli ja näitlejanna Donna D'Erricoga on muusikul tütar Frankie-Jean Mary (18). Abielust Brandi Brandtiga, kes samuti oli Playboy modell, on Nikkil poeg Decker Nilsson (23), tütar Storm Brieann (24) ning poeg Gunner Nicholas (27).