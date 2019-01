Repliik | Isamaa valimisnimekiri torkab silma meesšovinismiga 

Kas naised on Isamaa meelest kordades sedavõrd vähem võimekamad, et neid meestest viis korda vähem nimekirja mahtus? Kas Isamaa naised on rahul sellise kohtlemisega, et kukk peabki kanakarja (kanakarja mõiste tõi Eesti poliitikasse isamaalane Urmas Reinsalu) juhtima?