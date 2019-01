Küsimus | Miks on Isamaa valimisnimekirjas peamiselt mehed?

Riina Solman, Isamaa naiskogu juht : Kas Isamaa on kõige meesšovinistlikum? Ei ole. Juhin tähelepanu sellele, et kõigis erakondades kandideerib mehi naistest rohkem. Poliitikas osalemine ja kandideerimine ei ole šovinismi tunnus. Nii võiks ju arvata, et kõik kandideerijad on šovinistid. Kandideeritakse ikka sellepärast, et oma maailmavaatest lähtuvalt midagi ühiskonna heaks ära teha. Osakaalud näitavad poliitikas pigem kandideerijate tahet ja ambitsiooni poliitikas osaleda.

Isamaas said võimaluse kandideerida kõik naised, kes selleks soovi avaldasid, see on fakt. Teine fakt on tõsiasi, et see on konservatiivne rahvuslik erakond ning konservatiivide hulgas kandideerib alati vähem naisi. Kolmas fakt: neljast Isamaa ühendusest juhivad kolme naised. Noorteühenduse juht on varsti juba viimased kümme aastat olnud noor naine. Isamaa üks aseesimeestest on naine ja meie ministrite hulgas on naine. Isamaa toetab naiste suuremat osalemist poliitikas. Kutsun Isamaa naiskogu juhina isamaalisi naisi rohkem osalema konservatiivset maailmavaadet esindavas Isamaa erakonnas kõigil järgnevatel valimistel.