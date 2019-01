Mart Sander poliitikasse minekust: mind meelitati ära positiivse reaalsusega 

Kes on lugenud või vaadanud „Litse“, see teab, et me oleme sellise jagamise kunagi vaevu üle elanud ja see ei peaks korduma. Ma ei taha, et me muutume taas poliitilise jõhkardluse litsideks. Pidev manipuleerimine sõnaga „rahvas“ toob meelde 1940 aasta „rahvavõimu“ verise propaganda. Kurikuulsa kutse „ausatele inimestele“ anda üles oma naabrid, pereliikmed, kõik need, kes olid „võõras element“. Neist vabaneda, et rahva tahe pääseks võidule, päädiks suures üksmeelses ausa vabaduse pillerkaares, mida ei määri ükski individuaalse mõtlemise plekk.