Viimsi SPA tegevjuht: uppunud töötaja ei oleks tohtinud mullivanni minna 

„Eeskirjade ja töökohustuste järgi ei oleks ta pidanud olema sellises kohas,“ rääkis Viimsi SPA tegevjuht Hardi Kerde. Ühtlasi eitas Kerde, et sellel päeval oleks toimunud spaas midagi peolaadset. Ühtlasi eitas ta kuuldusi, et töötaja oli enne mullivanni minemist napsitanud. „Mul ei ole ühtegi adekvaatset materjali ega tagasisidet töötajatelt, nii palju kui ma seda olen saanud, mille põhjal võiksin öelda, et ta oleks alkoholi tarbinud.“

Kas midagi annaks töökorralduses muuta, et töötajad ei toimetaks üksi? Kerde jäi eitavale seisukohale: „Töötajad, kes seisavad ruumide puhtuse eest, omavad ruumidesse vaba ligipääsu. Meil ei ole sellist luksust nagu Jaapanis, kus iga inimene teeb ühte asja. Ma olen ise näinud, kuidas seal teedel auke kaevatakse: üks näitab liiklejatele, et käivad kaevetööd, järgmine näitab, kust saab august mööda sõita, ja kolm kaevab auku,“ selgitas tegevjuht. „Ehk töökorraldus meie tingimustes on ikkagi selline, et inimene lubatakse instrueerimise järel iseseisvale tööle.“