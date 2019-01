„Eesti laulu“ poolfinalist Around the Sun: eelmisel aastal osalesime looga, mille lindistasime pool tundi enne tähtaja lõppu 

Otsustasime eelmisel aastal viimasel kandideerimispäeval lindistada loo otsast lõpuni telefoni ning selle siis mälupulgale panna. Jooksime kiirelt ERR-i majja, et mälupulk ära anda. Olime peaaegu hiljaks jäämas ja seetõttu hakkasid kõik ajakirjanikud küsima, miks te nii viimasel minutil tulite. Kui vastasime, et lõpetasime loo pool tundi tagasi, ei oodanud me reaktsiooni, mis meid tabas: uudis levis kõikjale, nii et saime sellest olukorrast isegi natukene reklaami.

Ajaga kaasas käivale inimesele on fraas „Follow Me Back” (hakka mind vastu jälgima – ingl. k.) juba tuttav. Laul räägib sotsiaalmeediast – kui oluline see meile on ning kuidas see meie suhteid mõjutab. Kirjeldame loos Instagrami, kus igal inimesel on võimalus helistada, kirjutada või näha kalli inimese pilti. See on ühtlasi suvine ja päikselise tuju lugu.