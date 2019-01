Galeriid GALERII | Tallinnas tuleb haiglaukseni jõudmiseks ületada porilombid ja liuväli Ohtuleht.ee , täna, 13:35 Jaga:

Haiglate kõnniteed Robin Roots

Täna on väljas tõeline koerailm: sajab lörtsi, lund ja vihma, kõnniteed on libedad ning üks porilomp on teises kinni. Õhtuleht käis uurimas, millises seisus on kõnniteed Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla ümber.