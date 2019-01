Pärast kaht parlamendihääletust on Brexit ikka veel lõhkise küna ees 

Corbyn, kes kõige parema meelega tahaks uusi üldvalimisi, on keeldunud Mayga edasise tegevusplaani osas läbi rääkima, kui May ei välista Euroopa Liidust väljalangemist ilma lahkumisleppeta (no deal). Corbyni meelest oleks no deal täielik katastroof. May aga seda ei välista ja on isegi öelnud, et no deal on parem kui kehv lahkumislepe.

Leiboristid soovivad jääda tolliliitu

Corbyni partei senine põhinõue on olnud koos Euroopa Liiduga tolliliitu kuulumine, ent selle välistas May juba kaks aastat tagasi. Vaatlejad imestavad, et May alustab teiste parteidega läbirääkimisi nüüd, kaks ja pool aastat pärast referendumit. Seda oleks kohe alguses pidanud tegema. Ent tookord lootis May lahkumisplaani koostada peaaegu et salaja, vaid valitsuse tasandil, rahvast ja parlamenti informeerimata.

Ja nii polegi riik lõhkisest künast kaugemale saanud. Mayl on täiesti õigus öelda, et teisipäeval toimunud parlamendihääletus oli tema lahkumisplaani vastu, samas näitamata, mille poolt siis parlament oleks.

Samas raiub peaminister nagu rauda, et Brexit tuleb, sest rahvas on nii otsustanud. Ajakirjanduses aga jätkub debatt uuest referendumist, Kanada või Norra moodi leppest ning lahkumise edasilükkamisest. Värskete teemadena on lisandunud Põhja-Iirimaa (kas võiks tulla referendum põhja ja lõuna ühendamisest?), riigi identiteet ja demokraatia olemus.