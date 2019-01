Elu Õnnesoovid! Varro Vooglaiu perre sündis seitsmes laps Toimetas Katharina Toomemets , täna, 13:09 Jaga:

Varro Vooglaid teatab oma sotsiaalmeedialeheküljel, et tema perekond on saanud täiendust - mehe perre sündis viies tütar, kes on tema seitsmes laps.