VIDEO | Sven Mikser ja Urmas Reinsalu andsid ülevaate Brexitist ja seletasid, mida see kaasa toob 

Mikser tõi välja, et Brexiti läbirääkimistel on läbivalt oluliseks kuupäevaks 29. märts, mil Suurbritannia Euroopa Liidust lahkub. Küsimus on lihtsalt selles, kas lahkumine tuleb leppega või leppeta Brexiti näol.

„Jälgime Suurbritannia sisepoliitikat. Pärast hääletust toimus ka peaministri usaldushääletus, kus May hoidis oma toetust. Samas on ta esimest korda kutsunud ka opositsiooniparteide esindajaid aruteludele. Usun et valdava osa briti ühiskonna gruppide ja poliitikute poolt on leppeta lahkumine halvem variant kui kokkulepitud tingimustel lahkumine,'' rääkis Mikser pressikonverentsil.