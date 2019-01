Eesti Laul „Eesti laulu” poolfinalist Sofia Rubina-Hunter: kui oled noor ja ilus, võta vastu kõik pakkumised ja tee sellest midagi lahedat! Jaanika Vilipo , täna, 08:00 Jaga:

Sofia Rubina Kathery Photography

„Eesti laul 2019“ poolfinalistide seas on ka Eesti üks hinnatum džässi- ja soul’i-lauljanna Sofia Rubina-Hunter, kes võrdleb Eurovisioni lauluvõistlust naljatades suur laulupeoga, kus luuakse uusi kontakte ja suhteid. „It´s part of the job“ (see on osa tööst - ingl. k.) armastab lauljanna öelda.