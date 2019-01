Maailma rikkaim mees langes paadunud sarivõrgutaja lõksu? 

Us Weekly teatel nähti Jeffi Laureniga (48) restoranis juba mullu aprillis. Kummagi seaduslik abikaasa sai salasuhtele jälile väidetavalt alles sügisel. Bezos on oma südamedaami ilmselgelt hullupööra armunud - miks ta muidu oleks valmis poolest varandusest loobuma.

Kuid Iltalehti kirjutab, et Bezos on paraja portsu otsas - endine teletäht ja nüüdne helikopteripiloot Lauren olla sariarmuke ja saripetja. Eksootilise kaunitari armuelu on olnud ülikirev. Naise endine sõber avaldas New York Postile arvamust, et Jeff on hullumeelne, kui ta Laureni endale seaduslikuks naiseks võtab.