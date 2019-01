Aivar Mäe Toomas Edurist: publik tahab uut käekirja, trupp ootab järgmist käiku 

„See on üle maailma tuntud hea tava, et loomingulised juhid vahetuvad,“ kinnitas Mäe ja rõhutas, et Edur juhtis Eesti Rahvusballetti 10 aastat, mis on kaks ametiaega.

„Kokkuvõttes on Toomas Eduri käe all toimunud suur areng ning oleme positiivse kuvandiga paljude Euroopa maade kultuurikaardil,“ rõhutas Rahvusooper Estonia peadirektor ja kinnitas, et on palju, mille eest tänulik olla. „Publik tahab aga alati näha uut käekirja ning ka balletitrupp ootab järgmist käiku,“ selgitas ta ja kinnitas, et seepärast on ka loomulik, et ühe ametiaja lõppedes tuleb leida uusi arengusuundi.