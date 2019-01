Poliitikasse pürgiv Anu Saagim: parem supelda piimavannis, kui kasutada keemiat täis vahtu!

Mul on hästi palju rohelistest tuttavaid, sõpru ja lähikondlasi. Pikalt oleme rääkinud, tunnen isegi nende juhti Zuzu Izmailovat... mitte nii väga hästi küll enne seda, kui temaga pika intervjuu tegin. Aga ma olen seda mõtet tiksutanud. Ütleme ausalt, et varem ma võib-olla nii roheline ei olnud, see on pigem viimaste aastate periood, mis on mind palju muutnud. Enne olin ikka selline, kes sõidab sajameetrise teekonna autoga, kellel on kümme kasukat, kes joob plasttopsist. Aga viimaste aastatega on see vägagi muutunud.

Kiuslikult võiks nüüd küsida, et kuidas sobib piimavanni võtmine kokku rohelise mõtteviisiga?

See on väga ökoloogiline! Ökoloogiliselt toodetud piimas on väga mõistlik ujuda. Pigem piimas, mille saad kallata kas või loodusesse kiviaedadele, et sammal paremini kasvaks. Parem, kui kasutada mingit keemiat täis vannivahtu ja muud kraami.

Nali naljaks, aga ma tunnen, et säärane mõtlemine on minuni jõudnud. Et ma räägin ausalt. Mul pole kunagi olnud eraldi eesmärki, et pean poliitikuks saama. Mul pole siin Õhtulehes mitte midagi viga. Paljud võivad nüüd küsida, et miks otsus tuli nii viimasel hetkel. Tegelikult näen nüüd, kui hädas rohelised on. Neil on sinna etteotsa vaja vedureid ja säravaid isiksusi, kes pööraksid inimeste pilgud nende poole.

Kus te täpsemalt kandideerite?

Harju- ja Raplamaal olen nimekirjas number kaks. Alguses rääkisime Pärnust, et oleksin seal esimene ja ma ise oleksin tahtnud ehk Põhja-Tallinnas, olen ju põline sealtkandi tüdruk. Aga siis me jõudsime kuidagi konsensusele, et teeme nii.

Millised oleksid Anu Saagimi kui poliitiku tugevused?