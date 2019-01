Ennast kehtestada võiks ma rohkem ka kriisisituatsioonis. Näiteks sünnitusest rääkimine eelmises postituses aitas mul üle saada halvast tundest, mida sünnitamise meenutamine tekitas. Olin niigi kaua neid tundeid enda sees hoidnud. Olgu see mulle õppetund, et olukordadest tasub rääkida. Sestap võin ka praegu seadistada oma soovid, sest millele mõtteid liigutada, see ka ellu tuleb.