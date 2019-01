IMET OODATES: Hispaanias loodavad päästjad jõuda sügavasse puurauku kukkunud poisini 

Vanemate sõnul pidasid nad mägedes koos sõpradega piknikku, kui väike Julen ootamatult piknikupaiga lähistel mängides auku kukkus. Päästjate saabumisel selgus, et tegemist on detsembris puuritud 110 meetri sügavuse auguga, mille diameeter on vaid 25 sentimeetrit. Puurauk oli küll kividega kaetud, kuid vanemad lapsed olid mängimise ajal need eemaldanud. Hiljem vahendas ajaleht El Pais, et puurauk oli rajatud ilma loata.