Cätlin Mägi ja Jaan Pehk „Eesti laulul“: oleme muusikaliselt ühel lainel 

Kui kaua looga läks, et see mõttest lõpptulemuseni jõuaks?

See oli tore protsess. Ma mõtlesin, et ühe minu mängitud riffiga võiks midagi peale hakata. Kui sellised asjad olemas on, valmib laul sõrmenipsuga. „Parmumäng“ on pigem lihtne lauluke ja pole liialt üleprodutseeritud. Polnud üldse pikk ega raske protsess.

Kas plaanite veel koos lugusid teha?

Jaa, see on üks osa meie mõtetest ja loomingust. Meil on palju toredaid lugusid, mida teineteise kavadega haakida.

Kui tihti te proovisaalis kokku saate?

Oleneb, mida proovisaaliks nimetada. Istume ikka minu ja Jaani kodus köögis, koos autos ja suhtleme üldse päris palju. Proov ei pruugi olla see, et istume maha ja hakkame mingit lugu võtma. Ühiste mõtete seadmine ja arutelu, kas see ja teine meeldib, on ka juba proov. Otseselt proovi me ei tee, kuid sõpruskonnana saame tihti kokku.

Kas olete muusikalises mõttes Jaaniga täitsa ühel lainel või peate teinekord kompromissiks ka kuskil keskel kokku saama?