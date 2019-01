Repliik Tallinna ametnik: Tallinn on lumest sama hästi koristatud kui Helsingi Arvamustoimetus , täna, 11:14 Jaga:

ARNO SAAR

Kuidas seletada, et meist põhja pool asuvas Helsingi kesklinnas on sillutis ja asfalt sedavõrd jää- ja lumevaba, et pole vaja isegi libeduse tõrjeks graniitkillustikku kasutada, kuid Tallinna kõnniteed ja ülekäiguradade servad on enamasti kaetud kas lumesopaga või on koristamata lumi jalakäijate poolt ohtlikult libedaks jääks trambitud? Kas Tallinn hoolib oma elanikest vähem? Millised on linnapea nipid pealinna pensionäridele libedatel tänavatel terveksjäämiseks?