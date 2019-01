FOTOD | SEITSE KUULI LÄBI UKSE, KÕIK PIHTA: Pärnus algas kohtuprotsess vennatapja üle 

Kohus rahuldas kaitsja Vladimir Kolga taotluse osaliselt: avalikkuse ette ei jõua see osa istungist, kus uuritakse kannatanu ja süüdistatava eraelu puudutavaid isikulisi tõendeid.



Prokurör luges ette süüdistusakti lühikokkuvõtte ning märkis, et kuna kaitsja kavatseb tõendada, et Heiki Hansalu tegutses hädakaitseseisundis, siis süüdistaja püüab istungi käigus tõendada, et tegu oli siiski tapmisega.