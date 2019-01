Seltskond Pere ja fännid mälestasid 22aastaselt hukkunud lauljatari Toimetas Triin Tael , täna, 11:18 Jaga:

Aaliyah American RnB singer Aaliyah (Aaliyah Dana Haughton) performing live at Hammersmith Odeon, London, UK. Aaliyah died in a plane crash in the Bahamas in 2001. VIDA PRESS

2001. aasta augustis väikelennukiõnnetuses hukkunud USA lauljatar Aaliyah võinuks eile tähistada 40 aasta juubelit.