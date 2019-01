VIDEO | Pensionär nimetas lapseootel Meghanit paksuks 

Jamaica juurtega Peggy McEachrom õhkas Meghaniga kohtudes, kui armas proua too on. „Jumal õnnistagu teid,“ ütles Peggy ning lisas hertsoginna kasvavale kõhule osutades: „Ja paks proua olete te veel kah!“

Kui Peggy ennustas, et kuninglik paar saab poja, tunnistas Meghan, et tema ja Harry ei tea lapse sugu. „See on üllatus. Me ei tea, kes tuleb. Küsin kõigilt, mida nad arvavad, ja igaühel on väga konkreetne arvamus!“