Eesti lõõtspillimaestro Heino Tartes saab omanimelise trammi 

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on trammile lõõtsamaestro nime andmine ajendatud soovist tunnustada rahvuslikke traditsioone ja nende kandjaid. „Trammide nimetamist muusikute järgi alustasime selleks, et lisada sõitjate poolt soositud transpordivahenditele rohkem personaalsust ja omapära. Tunnustatud lõõtsamees Heino Tartes sobib hästi jätkama eelnenud muusikatrammide nimistut. Need, kes Rahvalõõtsa saate kaudu lõõtsamuusikaga kursis, leiavad trammis võimaluse mõnusaks taaskohtumiseks lemmikust pillimehega,“ lisas Boroditš.

Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed kaheteistkümnele KT-6 trammile, mille kaasajastamisse investeeriti 2016.-2018. aastal 10,8 miljonit eurot.

Heino Tartest tuntakse kui Eesti lõõtspillimaestrot ja pillimeistrit. Tema Teppo tüüpi lõõtspillil ehk eesti lõõtsal mängitud muusika on kõlanud laulupidudel ja simmanitel, maakondade ja linnade päevadel, laatadel ja kirmaskitel. Just tänu Heino Tartese kui pillimehe, õpetaja ja pillimeistri tööle on läbi ajaloo populaarne instrument viimastel aastatel taas kiirelt tuntust kogunud ning elurõõmus lõõtspillimuusika vallutanud terve Eesti.

Ansamblit Heino Tartes ja sõbrad tunneb iga rahvuskultuuri kalliks pidav eestlane. Ükskõik millisesse Eesti paika satute, ikka võib sealt leida mõne Tartese õpilase. Tänaseks on meistri käe all valminud enam kui 100 rahvalikku Teppo lõõtspilli.

Lõõtspillimuusikas väljendub eestlase sügavaim olemus, mis, oh üllatust, polegi põhjamaiselt külm ja kaalutlev, vaid mänguline ja südikalt rõõmutsev, sest kuidas muidu elada üle pime talveaeg ning jõuda suvistepüha külasimmani ülekeeva elujaatuseni.