Mart Sander sukeldub valimiskarusselli: ehk saan vaba ajaga midagi kasulikku ette võtta

Paljud palusid, et Sanderist poliitbroilerit ei saaks ning nentisid, et poliitikat saab teha ka läbi kunsti. Ka EKRE noorpoliitik Jaak Madison võttis asjas sõna. „Täiesti siiralt ja sügavast lugupidamisest – ära kandideeri, sest oma praeguses tegevuses oled Sa niivõrd andekas, et poliitika lööks lihtsalt pleki külge,” kirjutas ta Sanderile.