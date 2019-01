Animafilm „Lotte ja kadunud lohed“ sai viipekeelse tõlke 

„Lotte ja kadunud lohed“ Eesti Joonisfilm

Riigikantselei EV100 programmi juhi Maarja-Liisa Soe sõnul on Lotte film esimene EV100 filmiprogrammi teos, mis on saanud viipekeelse tõlke. „Mul on siiralt hea meel, et Lotte seiklused toovad nüüd veelgi suuremale seltskonnale rõõmu. Lotte tegijate otsus film ka viipekeelde tõlkida on suurepärane eeskuju kõigile Eesti filmitegijatele,“ lisas Soe.