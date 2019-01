KILU ON LÕHEST KASULIKUM! 10 retsepti 

Jaan Heinmaa/Toidutare

Kilud on tõeline kodumaine superkala ning just praegu tasub neid turult või tuttavalt kalamehelt nõutada. Odav, maitsev ja tervislik. Toitumispspetsialistid väidavad, et valku on kilus lõhega võrdselt, eriti väärtuslikke polüküllastamata rasvhappeid – omega-3 ja omega-6 – on aga kilus ligi kaks korda rohkem kui lõhes! Hõrke ja imelisi retsepte vaata SIIT