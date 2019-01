Eesti Energia sulgeb sellel aastal kõige vanemad Narva elektrijaama energiaplokid, 150 inimest jääb tööta 

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo sõnul on need energiaplokid tänaseks umbes 50 aastat töötanud.

Vanemate energiaplokkide sulgemine toob kaasa ka töökohtade vähenemise. Lähiajal planeerib Eesti Energia vähendada suurenergeetikas töökohtade arvu ligikaudu 150 võrra. Umbes 65% lahkuvatel töötajatel on õigus pensionile. Lisaks on 10% neid, kellele pakutakse ettevõttepensioni. Töötajate jaoks, kes pensionit ei saa, pakub ettevõte lisaks seadusest tulenevale ümberõppestipendiumi, mida on võimalik saada 25% töötajatest.