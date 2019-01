Riik hakkab survestama: igal majapidamisel peab olema pakendite jaoks eraldi prügikast 

Eestlased on loiud prügi sorteerima ja keskkonnaministeerium kavatseb kõikidele majapidamistele pakendite eraldi kogumise kohustuslikuks teha, sest aastaks 2020 peab Eesti suutma kasvatada praeguse ligi 30 protsendise ringlusesse mineva prügi hulga 50 protsendini.

Väga paljudel väiksema koha elanikel tuleb praegu aga pakendite eraldi ära viskamiseks minna mitme kilomeetri kaugusele, seega lendavad need enamasti kokku muu prügiga.

Hetke seis Eestis on päris nutune, sest olmejäätmeid tekib aina rohkem, samas 2017. aastal suunati ringlusesse vaid kolmandik jäätmetest, prügilatesse ladestamine on taas tõusuteel ja jäätmete põletamine energia saamiseks on vähenenud.