Muusika Panus Eesti Muusikasse auhinna pälvib tänavu ansambel Mahavok Toimetas Terttu Jazepov , täna, 21:55

24. jaanuaril Saku Suurhallis toimuval Eesti Muusikaauhinnad 2019 suurejoonelisel galal pälvib tänavu Panus Eesti Muusikasse auhinna ansambel Mahavok. Kollektiiv astub galal üles ka suurejoonelise erisõuga, mis viib publiku ajarännakule läbi Mahavoki ajaloo ning toob fookusesse ka bändi tänapäevase loomingu. Helilooja ja muusiku Heini Vaikmaa sõnul on tunnustus neile suur ja samas ka väga meeldiv üllatus, saatis pressiteate Eesti Muusikaauhindade pressiesindaja Greete Kempel. “Eks me ole kõik need aastad ajanud vaikselt, kuid järjekindlalt oma rada, seda nii instrumentaalmuusika kui ka lauludega,” kommenteerib ta. “On rõõm tõdeda, et kuigi Mahavoki asutamisest saab tänavu juba 37 aastat, mängivad raadiojaamad meie laule ja muusikapalu endiselt üsna innukalt. Ju siis on meie looming kuulajatele meelt mööda - nii vanad hitid kui ka uued lood.” Tunnustuse kohta lisab Vaikmaa, et iga inimene, eriti aga loomeinimene, vajab aeg ajalt tunnustust, sest see annab märku, et sinu püüd