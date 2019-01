Kontorisse tunginud mees peksis töötajaid ja lõhkus vara 

Töötajad pidasid agressiivse kallaletungija kinni ja kutsusid välja politsei. Rünnak oli sedavõrd jõuline, et üks vigastada saanud 26aastane kontoritöötaja pidi minema traumapunkti esmaabi saama. Tema vigastused ei olnud siiski rasked.

Samal teemal Eesti uudised Tartus tormas mees kontorisse ja ründas töötajaid Korrakaitsjad võtsid ründaja kaasa ning viisid ta esmalt raviasutusse vaimse tervise kontrolli. Lõuna ringkonnaprokuratuurist öeldi eile, et mees on endiselt raviasutuses.

Politsei selgitab juhtunu üksikasju kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius tõdeb, et juhtunu täpsematest asjaoludest on veel vara rääkida ning selgitamisel on veel ka teo motiiv. Ründajat ei ole varem kriminaalkorras karistatud.

Ülikooli tänava kontori töötajad ütlesid Õhtulehele, et Tartu südalinna piirkonnas käib pidev sõda varastega, kuid sellist rünnakut pole varem olnud. „Trepikojas on kiibitsenud küll igasuguseid kahtlasi inimesi, aga nad on ikka rahumeelselt ära läinud. Kliendid käivad edasi-tagasi ja kahjuks ei saa me kontori ust ka lukustada,“ selgitavad töötajad.

Emajõe Ateena on rahulik linn, kuid seal on vaimselt ebastabiilsed inimesed muret teinud varemgi. 2009. aasta aprillis ründas Tartu keskraamatukogu töötajat 60aastane rootslasest lugemishuviline, kes solvus selle peale, et 24aastane neiu ei soovinud olla tema sõber. Solvumisjärgsel päeval raamatukogu arvutiklassi sisenenud mehel oli kaasas nüri nuga, millega ta lõi noorukesele töötajale mitu korda vastu kätt ning karjus soravas inglise keeles: „Sa oled mu reetnud, ma vihkan sind!“

Mehel õnnestus raamatukogust väljuda. Politseipatrull tabas ta viie minuti pärast.