Kuidas Ruhnu elanikud Eestile osteti 

Rootslasist saarerahvas ei teadnud sellest midagi. Alles 1919. aasta mais saadeti laevaga saarele Eesti ohvitser. Ta raporteeris Päevalehes: „Ruhno saare elanikud ei ole novembrist saadik suuremaaga ühenduses olnud. Eesti riigist ei teadnud nad midagi. Andsin rahvale teada, et saar nagu ennegi Kuresaare maakonnavalitsuse alla käib. Kõik endised kroonu varandused kuulutasin Eesti riigi omaks ja keelasin igasuguse kauplemise võõraste maadega. Elanikkudel on ligi 1000 puuda hülgerasva, mille vastu nad soola ja arisakki (Jaapani püss) padruneid soovivad saada. Saarel on 27 peret ligi 300 elanikuga.“