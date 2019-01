Kohus lahendas kaevandamislubade vaidluse 

VKG Kaevandused OÜ esitas Tallinna halduskohtusse kaebuse keskkonnaministeeriumi kantsleri käskkirja tühistamiseks. Käskkirjaga pikendati Enefit Kaevanduste (varem Eesti Energia Kaevandus AS) kahe kaevandamisloa kehtivust. Samuti vähendati 500 000 tonni võrra nende kahe loa ühist maksimaalset aastamäära, mida samas suurendati teisel kahel loal sama koguse võrra. VKG polnud nõus Enefiti kahe loa pikendamisega ja nende lubade mahtude ülekandmisega teistele lubadele, selgitas Agnes Aaslaid keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonnast Õhtulehele.

Tallinna halduskohus rahuldas VKG kaebuse osaliselt, leides, et Enefiti lubade pikendamine ei riku kaebaja õigusi ning et lubade pikendamine oli õiguspärane ja neid pikendati nende kehtivuse ajal. Samas leidis kohus, et puudub alus kaevandamismahtude ülekandmiseks ühelt kaevandamisloalt teisele.