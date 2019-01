MÄLUMÄNG | Palju õnne, Jim Carrey!  

c) Valge

c) Õpetaja

8. Mis elukutse esindaja on Carrey tegelane, kes kaotab võime valetada filmis „Liar Liar“?

c) Irene

9. Milline naisenimi sobib filmi „Me, Myself and …“ pealkirja?

10. Kes on filmi „Man on the Moon“ kangelane Andy Kaufman?