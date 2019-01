Sinise Äratuse juht: arvamusartikkel Eesti Päevalehes oli katsetus 

Postimehe ajakirjanik Martin Laine räägib "Ringvaates", et Sinise Äratuse esimehe tegevusele jälile saamine sai alguse hoopis teisest uurimusest. "Uurisime netikommentaatoreid Eesti nimedega, kes paistsid rohkem Kremli mõjuagendid olevat. Siis võttis meiega ühendust inimene, kellel oli infot Sinise Äratuse sisevestluste kohta. Ta rääkis, et Sinine Äratus on suutnud smugeldada Eesti Päevalehe arvamuskülgedele lugusid valenimede alt."

Laine tunnistab, et ei teadnud kuni tänaseni, kes peitus Bert Valteri nime taga. "Ma aimasin ainult seetõttu, et Sinise Äratuse juhatuse liikmed olid ka ise nendega aktiivsed vestlema ja ainukesed pärisinimesed, kes nendega lävisid. Seda, et tegu on Ruuben Kaalepiga isiklikult, tunnistas ta täna meile ise. Huvitaval kombel tunneb ta selle tegevuse üle ka uhkust."

Ruuben Kaalep sõnab, et kui vaadata Bert Valteri Facebooki kontot, võib sealt väga vähe poliitilise sisuga postitusi leida. "Kui tahan poliitikast arvamust avaldada, ei ole mul selleks vaja libakontot, ma võin seda enda nime alt teha. See on pigem just seltskondlik tegevus ja ainus asi oligi arvamusartikkel Eesti Päevalehes, mis tõesti oli lihtsalt katsetus, kas see läheb läbi."