Andres Herkel raputab tuhka pähe: meie ebaõnnestumisel on palju põhjuseid, kuid Vabaerakonna idealismi on Eestile vaja 

Herkeli sõnul tuli erakonna loomiseks ja värske õhu toomiseks liitma kokku päris palju erinevaid inimesi. Teisiti polnukski uue erakonna asutamine võimalik. "Me oleme maailmavaate selgelt määratlenud, rõhutades rahvuslikkuse ja üksikisiku vabaduse ideaale, oleme seda nimetanud liberaalseks konservatismiks ehk vabakonservatismiks. Samal ajal tuleb teatav hägusus ja kakofoonia mõnede sõnumite edastamisel omaks võtta ka juhul, kui seda on kohati pahatahtlikultki võimendatud."

"Jääb üle raputada tuhka pähe sellepärast, et mõned ilmavaatelised vastuolud olid Vabaerakonna asutamisse sisse kodeeritud. Seda tehes kinnitan ometi, et erinevalt nelja aasta tagusest kiirtööst, mis oli kindlasti ebatäiuslik, on Vabaerakonnal seekord välja käia põhjalik, üksikasjalik ja ilmavaatepõhine programm," lubab Herkel.

Vabaerakond lubas ka parandada poliitilist kultuuri ja töösse suhtumist. "Kuid kuidas oli võimalik seda teha, jäädes väikese fraktsiooniga opositsiooni, kui koalitsiooni otsus oli meie algatused tagasi tõrjuda? Ühelt poolt öeldakse, et te pole midagi saavutanud või veel enam – te pole midagi teinud," tunnistab Herkel.

Ometi on tema sõnul just Vabaerakonna fraktsioon teinud riigikogu tööd kõige kohusetundlikumalt, teinud algatusi, jälginud seaduseelnõude menetlemist kõigi lugemistel. Riigikogu töö statistika kinnitab seda. "Me oleme teinud palju rohkem, kui oleme jaksanud avalikus kommunikatsioonis inimesteni viia."

Herkel tõdeb, et tuhka tuleb pähe raputada, kuna erakond pole suutnud oma intensiivset, tihtigi väsitavat tööd avalikkuses kõlama panna.

Kolmandaks põhjuseks, miks tuhka pähe raputada, peab Herkel seda, et mindi tegema „teistsugust“ avatud erakonda, kus pole tagatuba, rääkimata diktaatorlikust käsuliinist. "Juhatuse koosolekud on olnud kõigile avatud, paljud protseduurid on põhinenud usaldusel ning sisevalimisi oleme pidanud lausa iga-aastaselt, mida teistes erakondades ei kohta."

Kõik see ei õnnestunud ideaalis ning erakonna tegevuse neljandal aastal algasid mainet kahjustavad infolekked. Ehk oligi ime, et seda nii kaua välditi. Kummati tegi ka sisedemokraatia selliseid uperpalle, mis ei mõjunud hästi. "Selle kõige taustal on võimalik öelda, et nüüd on see kõik juhtunud ja sellega on meile antud võimalus vigadest õppida."