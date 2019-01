Seisukoht Seisukoht | Ma ei ole autoroolis jumal Vidrik Võsoberg, Kalale! peatoimetaja , täna, 17:27 Jaga:

Eestis on 16 605 kilomeetrit riigiteid ja on paratamatu, et teede valdaja ei suuda neid muutuvate ilmastikuolude korral 24 tundi ööpäevas hooldatuna hoida. Samamoodi on paratamatu, et mõnikord lihtsalt juhtub ja polegi mitte midagi teha – toimub avarii ja inimesed saavad surma.