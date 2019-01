Juhtkiri | Britid peavad Brexiti suhtes lõpuks otsusele jõudma  

Kui eelneva kohta võib öelda, et tegu on saareriigi siseküsimusega, mille nad peavad suutma isekeskis ära lahendada ja ennekõike selgusele jõudma, mida nad üleüldse tahavad, siis brittide otsustusvõimetuse käes kannatab ka kogu EL. Selle asemel, et kulutada ühist energiat edasiminekuks, peab praegu mõistatama ja töötama välja eri variante brittide lahkumise puhuks. Praegu pole teada sedagi, kas astutakse välja lepingu alusel või ilma selleta. Õhus on seegi võimalus, et lahkumise küsimuses tuleb uus rahvahääletus.