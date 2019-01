Toomas Alatalu | Madal valimisosalus ja hääled vanadelt parteidelt uutele 

Aitab vanadest

Kui 2014. aasta valimistel osales 58,85% valijaist, siis äsja 54,58%. Sotside kaotust on lihtne eristada, sest alustasid nad mitme parteiga, ent praegu on kõik ühise katuse all kohalike venekeelsetega parteis Üksmeel, mis on aastaid valitsenud pealinnas Riias. 2014. aastal kogus see partei üle riigi 210 000, nüüd 167 000 häält.

Kaotasid teisedki senised võimuparteid – Ühtsuse (peaminister oli toona Straujuma) 200 000st jäi Uue Ühtsuse nimelise taha 56 000 häält. Maameeste-roheliste (president Vejonis) 178 000st jäi järgi 84 000, rahvuslaste 151 000st aga 92 000.

Kuhu nende kaotatud hääled läksid, pole raske mõistatada – võimulolijaid halastamatult kritiseerinud uustulnuk, euroskeptiline ja populistlik KPV-LV kogus 120 000 häält. Tema liider jurist Aldis Gobzems (sai tuntuks kümme aastat tagasi Maxima poe katuse sisselangemise järgsetes protsessides) nulliti aga peaministrikandidaadina niipea, kui ta oli maininud, et eelistab ministritena vaidlevate poliitikute asemel eksperte.

Kui vanas Euroopas läheb mass massi vastu, siis Lätis kemplevad liidrid – parlament kubiseb peaministriks soovijaist. Tulemuseks on aga see, et valitsuse paneb kokku kõige väiksema esinduse Saeimase võitnu. Ja hoopis seepärast, et teda juhib välislätlane (ja viimasel ajal Europarlamendi saadikuna uuesti Lätist ära olnud) Krišjānis Kariņš.

Suuremate parteide juhtide omavahelist keemiat aitab avada endise ja ilmselt ka tulevase kaitseministri Artis Pabriksi käekäik, kes 2014. aastal pretendeeris peaministriks, ent tõrjuti pankurist presidendi Berzinsi poolt kui ebakompetentne. Oletatavalt andis selleks ettekäände Pabriksi aastaid varem tehtud katse kõigutada 20 aastat OSCE PA peasekretäriks olnud USA diplomaadi Spencer Oliveri tooli.

Otsustaval hetkel jäi söakas lätlane võitlusväljale vaat et üksi, mida kodused konkurendid siiani tema vastu ära kasutavad. Mõistagi vahetas Pabriks seltskonda ja kogus uue eesotsas 101 000 häält. Ka need on omamoodi protestihääled ladviku teatud osa vastu, ent sootuks teistsugused kui ülalmainitud KPV-LV paljudes maapiirkondades kogutud 120 000 häält.