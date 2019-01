Kaarel Täll | Lubage tutvustada: minu põlvkond, minu geenius 

Tahtsin rääkida ühest oma põlvkonna sangarist. Tema nimi on Tony Hawk. Ta sündis pool sajandit tagasi hüperaktiivse lapsena, kellel oli tavapärasest suurem IQ. Emale ja isale meeldis tohutult, kui poiss rulaga sõites energiat kulutas, sest niimoodi oli rahulikum elada. Ja edasine on juba ajalugu, nagu öeldakse.

Miks ma sellest üldse kirjutan? Sest sisetunne ütleb, et suur hulk sporti ja meelelahutust austavaid inimesi ei pruugigi aduda, kui suur inimene on Tony Hawk. Ja see polegi nende süü, absoluutselt mitte. Minu põlvkond unustab pidevalt vanu staare ja olen siiralt tänulik, kui näiteks hea kolleeg Deivil Tserp neist pikki lugusid kirjutab ja ammuste aegade vägitegusid lehelugejatele ette manab. Kõik põlvkonnad elavad oma elu ja see jääbki mingil määral paratamatuseks.

LEGEND: Tony Hawk ja rula on kasvanud omamoodi sünonüümideks, neid saab lahutada vaid kõigevägevam isiklikult. VidaPress

Tony Hawk on geenius. Fenomenaalne sportlane, kes nihutas pidevalt inimvõimete piire. Tony Hawk on geenius, kes oskas teravat mõistust ära kasutada, et oma spordiala maailmale tuntuks teha. Ma ei tea oma põlvkonnast kedagi, kes teaks kedagi, kes poleks mänginud arvuti- või telekamängu „Tony Hawk's Pro Skater“. Geenius ise sai miljonäriks, aga kaudselt pani aluse hoopis sellele, et rulasõit kuulub 2020. aasta Tokyo olümpiamängude kavasse.

Geeniused ei usu piiridesse. Pole olemas! Alati on võimalik, alati saab paremini. Mitte keegi ei uskunud, et rulaga saab teha trikki, mis sisaldaks 900-kraadist pööret ümber oma telje. Hawk näitas, et muidugi saab. Möödusid aastad ja vanuse lahtris särasid numbrid 4 ja 8, kuid Hawk kordas nooruspõlve nippi, tõestades ehk isegi võimatut. Samamoodi tundus utoopiline, et omanimelist rulamängu on võimalik müüa 1,5 miljardi dollari eest. Mõledud, tehtud.

Tony Hawk on täiel rinnal seisnud ekstreemspordi kui elustiili eest. Jah, tänapäeva mõistes räägime ju tippspordist, kuid rulasõitu jääb alati saatma kunstiline ja loov poolus. Iga trepp, käsipuu või lamav politseinik pakub täiesti ainulaadseid võimalusi oma oskuste näitamiseks. Ainult siin ja praegu, uut võimalust ei pruugi tulla. Olgu käsil olümpiamängud või hoopis õhtune töölt koju veeremine.