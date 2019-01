Imre Sooääre avalik kiri Rõivasele | Reformierakonnas annavad tooni katteta populistlikud lubadused ja flirt EKRE-ga 

Meie eesmärk Andreiga polnud kergesti riigikogusse saada, vaid võimalikult palju oma ideedest ja Eestit edasi viivatest algatustest ka reaalselt ellu kutsuda. Ja mis peamine – seista liberaalsete väärtuste eest, millesse me usume.

Üllatust ega pettumust ei valmistanud ka kohad nimekirjas. Need on umbes samad, nagu need olid Reformierakonnas, kui oravad veel liberaalid olid. Paraku pole liberaalsusest suurt midagi järgi jäänud, kui tsiteerida klassikut, Reformierakonna asutajat Igor Gräzinit. Küllap tal on õigus. Üha rohkem annavad tooni katteta populistlikud lubadused ja flirt EKRE-ga. Kaja Kallas püüdis küll uue aasta esimese pressiteatega kurssi muuta, aga siiani ei paista, et ta hääl oleks sisemises otsustusprotsessis peale jäänud, kui kasvõi ränderaamistiku arutelu näiteks tuua.

Ettevõtjatena pole me Andreiga väljakutseid kunagi kartnud ning meie käekäik ei sõltu ühegi erakonna pakutavast, ainult iseendast. Täpselt nii on see alati olnud. Ma isegi ei mäleta, mis on olnud mu koht üldnimekirjas eelmistel valimistel. See pole minu jaoks teema. Olen riigikogusse valituks osutunud ainult ringkonnamandaadiga, põhi- või asendusliikmena, edestades iga kord erakonna poolt minu ette paigutatud kandidaate. Viimati sain kuuendalt kohalt Tallinna Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital üle 2100 hääle. Olen selle eest siiralt tänulik oma valijatele ja luban sirge seljaga ka seekordsetel valimistel nende eest seista. Ma pole tuulelipp ega kavatse oma põhimõtteid muuta. Seisan samade väärtuste eest, mille eest ma alati olen seisnud, aga nõustun, et riik võiks oma inimeste osas senisest hoolivam olla. See on ka inimeste ootus.

Kriminaalid erakonnas

Selmet Keskerakonna nimekirjade süvaanalüüsi teha, oleksite võinud panustada meie progammi lugemisse ja oma erakonna maine parandamisse. 11. jaanuaril kuulutas Postimees, et nii Reformierakonna, EKRE, Keskerakonna kui Sotsiaaldemokraatide ridadesse on imbunud kriminaalkurjategijaid. Keskerakond viskas enda liikmeskonnast kriminaalid viivitamatult välja. EKRE ei ole kuuldavasti veel lillegi liigutanud, see ei üllata. Küll aga pani imestama, et Reformierakond kriminaale laupäevasel üldkogul välja ei visanud. Näiteks üks 2016. aastal suures koguses ecstasy’ga äritsemise eest karistatu on Äriregistri andmetel veel tänagi Reformierakonna liige. Ju see polnud siis Reformierakonnale oluline, et nende ridades on kriminaale.