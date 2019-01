„Mary, šotlaste kuninganna“ lavastaja kaitseb menstruaaalvere näitamist 

Filmi režissöör, nimeka Londoni teatri Donmar Warehouse endine kunstiline juht Josie Rourke rääkis Press Associationile, et Ameerikas päriti temalt: kui raske oli neid kaadreid filmida? „Aga see oli ilmselt meie kõige otsekohesem stseen, sest meid oli seal kuus naist ja me kõik teame, mis juhtub ja mida teha.“

Rourke'i arvates võiks menstruatsioon juba normaalseks teemaks muutuda. „Seda juhtub elu jooksul ju laias laastus pooltega meist. See, et me seda varem pole näidanud, on arvatavasti ennekõike veidi pettumust valmistav.“