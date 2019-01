Katrin Lust peab maksma Urmas Kausile valuraha: see on ajakirjanduse võit!  

2017. aasta sügisel eetrisse läinud "Kuuuurija" saates pedofiiliakahtluse alla langenud mees esitas mullu detsembris Harju maakohtule hagi, kus nõudis Lustilt ja TV3-lt kahju tekitamise ja valeandmete avaldamise lõpetamist ning mittevaralise kahju hüvitamist.

Kohus otsustas, et AS All Media Eesti ei tohi edaspidi Urmas Kausi eluruumis tehtud videosalvestisi, pilte ja muid kujutisi kasutada TV3 kodulehel. Samas jättis kohus rahuldamata Kausi nõude, et Lust ja TV3 peavad ümber lükkama "Kuuuurija" saates tema kohta käinud faktiväited ning et TV3 peab lõpetama tema elukohas tehtud fotode ja videote avaldamise Kuuuurija Facebooki-lehel. Samuti tohib Lust seda materjali endiselt kasutada.

Lust: ajakirjandus võitis!

Katrin Lusti sõnul ei ole tal võimalik seda kohtuotsust põhjalikult kommenteerida, sest Urmas Kausi soovil kuulutati kohtuistung kinniseks. Küll aga soovib Lust eraldi välja tuua, et kohtu kinnitusel on kõik „Kuuuurija“ saates kõlanud väited Urmas Kausi kohta tõesed.

„Saan aru, et kohus on leidnud et me ei tohi TV3 järelvaatamises näidata ainult Kausi kodus filmitud materjali, aga veelkord ütlen, et kõigis faktiväidetes Kausi kohta kohus nõustus meie arvamusega. Kaasaarvatud sellega, et tegu on pedofiiliga,“ sõnab Lust.

Lusti sõnul ei ole kohtuotsus veel jõustunud, mistõttu võivad kõik seda saadet veel täna TV3 järelvaatamisest vaadata. Sealhulgas ka seda osa saatest, mis on filmitud Kausi kodus.