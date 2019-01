Sära sama kaunite ja valgete hammastega nagu staarid! 

Kes ei tahaks uhkeldada säravalt valgete hammastega – täpselt nagu kõigil Eesti Laulu staaridel? Mõnel inimesel veab ning tema hambad on loomulikult valgemad, teine armastab kohvi, sigaretti või punast veini ning peab seetõttu särava naeratuse nimel pingutama. Tea, et igaühel on võimalik lihtsa vaevata saada sama säravad hambad nagu staaridel.