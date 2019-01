Kolme ulja ATV juhi lõbusõidu põllul lõpetas politsei 

Väljakutsele reageerinud Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere kirjeldas, et esimese maastikusõiduki koos juhiga tabasid keskkonnainspektorid ühes appi tulnud vabatahtlikuga Kärevere teemaja juurest. „Teised kaks olid aga esialgu kadunud, ent üsna pea laekus kohalikelt vihje, et masinaid olla nähtud Valmaotsa poole kihutamas. Võtsime siis meiegi suuna sinnapoole ning õigepea pidasime Valmaotsa küla lähistel metsateel kinni ka teise eest ära ajanud sõiduki,“ kirjeldas patrullpolitseinik. Ta tõdes, et kolmaski maastikusõiduki juht õnnestus tänu heale koostööle kohalike ja ametnike vahel Sinikülast ühest talust varju otsinuna kätte saada.