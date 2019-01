Donald Trumpi vastu kandideerib kolm naist 

Demokraat Kirsten Gillibrand tegi oma plaanid teatavaks telekanali CBS õhtuses jutusaates „The Late Show with Stephen Colbert“. Täpsemalt kavatseb ta kutsuda kokku spetsiaalse komitee, et uurida oma võimalusi 2020. aasta valimistel. Sisuliselt on tegemist ikkagi valimiskampaania algusega ning selles osas ei keerutanud ka Gillibrand ise. Üldse on äärmiselt harv juhus, et poliitik kuulutab välja uurimiskomitee kokkukutsumise, mis teadupärast nõuab raha ja ressursse, ja siis presidendiks ei kandideerigi.

„Ma kavatsen USA presidendiks kandideerida, sest olen noor ema ja ma kavatsen teiste inimeste laste nimel võidelda sama jõuliselt kui omaenda laste eest,“ rääkis Gillibrad saatejuht Stephen Colbertile. „Seepärast usun ma, et tervishoid peab olema õigus ja mitte privileeg [USAs pole riiklikku ravikindlustust - toim.]. Seepärast usun, et meie lastel peab olema võimalik käia paremates koolides, ükskõik, mis linnaosas nad üles kasvavad. Ja ma usun, et igaüks, kes tahab vaeva nähes tööd teha, peaks saama talle sobiva kutseõppe, et keskklassi pürgida.“

52aastane Gillibrand on New Yorgi osariigi senaator 2009. aastast, enne poliitikukarjääri töötas ta advokaadina. Tal on oma britist abikaasa Jonathaniga kaks poega, 15aastane Theodore ja 10aastane Henry.

Poliitilistelt vaadetelt peetakse Gillibrandi pigem nn konservatiivseks demokraadiks, suupärasemalt tsentristiks. Siiski on ta viimastel aastatel loobunud mõnedest oma traditsiooniliselt parempoolsetest vaatepunktidest, ilmselt võttes eeskujuks sotsiaaldemokraat Bernie Sandersi ning teiste vasakpoolsemate poliitikute edu noorte valijate seas. Tema peamised poliitilised huvid on olnud valitsuse töö läbipaistvus, naiste võrdsus ja tervishoiupoliitika reformimine.

Gillibrand on kolmas naine, kes 2020. aastal praeguse presidendi Donald Trumpi vastu minna mõtleb. Lisaks temale on oma plaanid avalikustanud ka Massachusettsi senaator Elizabeth Warren ja Hawaii osariigi 2. valimisringkonna rahvaesindaja Tulsi Gabbard. Kõigist võimalikest kandidaatidest on Warren kõige tuntum, paljude väljaannete hinnangul ka kõige tõsiseltvõetavam ning seega ka Trumpile suurimaks vastaseks. Erinevalt Warrenist ja Gillibrandist on Tulsi Gabbard vähemtuntud poliitik. Ühtlasi oleks ta 2020. aastal presidendiks saamise korral USA ajaloo noorim president - vaid 38aastane. Kõige noorem riigipea oli Theodore Roosevelt, kes oli presidendiametisse astudes 42aastane.