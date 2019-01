BÜROKRAATIA RUULIB: Angela Merkeli büroo saab juurdeehituse

Kuuekorruselises juurdeehituses on töökohad 400 inimesele, lasteaed ja söökla. Samuti tuleb 22 meetri kõrgusele helikopteri maandumisväljak.

Kui praeguse büroo ehitamine maksis 262,45 miljonit eurot, siis juurdeehituse hinnaks on kalkuleeritud 460 miljonit eurot. Angela Merkel juurdeehituse valmimise ajal enam liidukantslerina ei tööta. Ta on lubanud, et ei kandideeri järgmistel valimistel.